المبعد نجيب يصف تجربة الابعاد القسري عن القدس بالقاسية جدا

وصف عنان نجيب أحد المرابطين والمبعد عن المسجد الأقصى تجربة الإبعاد بالقاسية جداً، نظراً للابتعاد قسراً عن المسجد الاقصى والاهل في مدينة القدس.

ورفض نجيب تحويل قضية المبعدين لقضية إنسانية، مؤكداً أن الصراع مع الاحتلال هو صراع إرادات، والعدو لا يمكن أن يحسم الصراع لصالحه.

وأوضح أنه تسلم قراراً بتجديد قرار الإبعاد لـمدة 6 أشهر جديدة، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الاسلامي والقيام بالتحريض والدفاع عن المسجد الأقصى فهذه ليست تُهَم بل نياشين شرف.

ولفت خلال حديثه لإذاعة صوت القدس من غزة، إلى أن أهالي المبعدين يتعرضون لمضايقات من الاحتلال الإسرائيلي، والمبعد يتعرض لأمور إنسانية صعبة. مشيراً إلى أن الإبعاد عن القدس له أشكال عدة، تتمثل في "الإبعاد عن المسجد الأقصى والإبعاد عن البلدة القديمة والإبعاد عن مدينة القدس بشكل كامل".

ونوه إلى أن المبعدين عن القدس لا حاضنة شعبية لهم، مطالباً المؤسسات الفلسطينية وهيئة الأسرى القيام بواجبها تجاه المبعدين.

وقال:" إن الاحتلال يقيس الأمور بمعادلة رياضية ونحن نقيسها بمعادلة ربانية، فهو لم يتعلم من التجارب السابقة، والمقدسيون خرجوا له من كل مكان في هبة القدس، ومعركة البوابات، ومعركة باب الرحمة.

وأضاف أن الاحتلال يظن أن الدفاع عن المسجد الأقصى منوط بشخص أو فئة معينة، ونحن نقول إن المسجد الأقصى آية من القرآن الكريم ولن نسمح بتدنيسه.