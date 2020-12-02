بلدية خان يونس تتلف كميات من أسماك "الأرانب" السامة

اتلفت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، كميات من اسماك الأرنب السامة بعد أن ضبتها في أحد الأسواق المحلية بالمحافظة.

وأضحت البلدية، أنها حررت محضر إتلاف بحق المخالف، حسب الأصول.

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، إن "فرق التفتيش الصحي بدائرة الصحة والبيئة، تمكنوا من اكتشاف سمكة الأرنب السامة، خلال جولة ميدانية".

وأضاف أن الفرق نفذوا بالتدقيق في كافة فروش الأسماك للبحث عن أسماك أخرى والتي تم اصطياد عددًا منها من بحر خان يونس يوم أمس.

وشدد شبير، على أن بلديته مستمرة في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من خلو الأسواق من البضاعة غير الصحية وتنظيفها لحماية المستهلك الفلسطيني من الإصابة بالمخاطر الصحية.

وكانت الجهات الصحية في الحكومة، أكدت أن سمكة الأرنب سامة وقد تودي بحياة من يتناولها وذلك نتيجة لاحتوائها على عناصر سامة.





