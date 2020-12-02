اتحاد المعلمين يعلن الاضراب الشامل في كافة محافظات الضفة

أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين في رام الله، اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل في المدارس والوزارة ومديريات التربية في كافة محافظات الضفة ، رفضاً لما جاء في إعلان الحكومة الفلسطينية اليوم حول صرف رواتب الموظفين.

اليكم نص البيان:

الزميلات والزملاء

المعلمات والمعلمين

العاملين في وزارة التربية والتعليم

أن ما أعلنت عنه وزارة المالية بنيتها صرف نصف المستحقات غدا الخميس بالإضافة الى راتب كامل مرفوض جملة وتفصيلا وما هو الا تراجع عن كل الاتفاقيات بين اتحاد المعلمين والحكومة

أن هذا الاعلان لا مبرر له تحديدا بعد استلام كافة اموال المقاصة وبدلا من تقدير الموظفين الذين صبروا أشهرا بالجوع والحرمان ووقوفهم مع قيادتهم وحكومتهد في تلك الأزمة يتم معاقبتهم بهذه الطريقة ويتم تركهم يواجهون البنوك وشركات القطاع الخاص الذين يعملون على استرداد ديونهم المتراكمة على الموظفين بسبب الأزمة، ولذلك كل المبالغ المحولة من وزارة المالية لن تكفي لتسديد البنوك و القطاع الخاص والشبكات و الحيون بمختلف أنواعها وسيدخل المعلم بزمة جديدة لترتيب أولوياته.

وعليه فان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن الاضراب الشامل مع عدم التوجه الى المدارس والوزارة ومديريات التربية يوم غد الخميس الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳ كخطوة تحذيرية، وسيصدر بيان عن الاتحاد في بداية الأسبوع القادم اذا لم تتراجع وزارة المالية عن هذه الآلية التي أعلنتها.

عاشت وحدتنا النقابية

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين