أبو عاذرة: الوكالة مترددة في فتح المدارس للتعليم الوجاهي

قال فريد أبو عاذرة مدير التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الوكالة مترددة في فتح المدارس للتعليم الوجاهي المدمج للمرحلة الابتدائية.

وأوضح أبو عاذرة في تصريحات إذاعية، أن هذا التردد ناجم عن مشكلات وصعوبات واجهت التعليم خلال شهر من التعليم الوجاهي المدمج للمرحلة الإعدادية.

وبين أن وجود مناطق كبيرة في قطاع غزة مصنفة أنها "حمراء" جعلت الوكالة تعتمد على التعليم عن بعد لعدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أن المعلمين يعملون على إيصال رسالتهم، رغم أن هناك عدداً من المعلمين اضطروا للعمل من منازلهم فضلاً عن تعرض بعضهم لمضاعفات صحية.

وقال مسؤول التعليم في الأونروا بغزة، إن عملية التعليم عن بعد مستمرة وتم البدء في توزيع المواد للتعلم الذاتي للشهر الثاني وتم طباعة مواد الشهرين الثالث والرابع.

وأضاف أبو عاذرة، "من السابق لأوانه الحديث عن عملية تقييم متكاملة للفصل الأول، ولدينا اجتماع مع إدارة الوكالة للتقييم".