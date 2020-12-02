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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"اتحاد المعلمين" بالضفة يعلن الاضراب الشامل رفضا لصرف نصف مستحقاتهم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:18 - 02 ديسمبر 2020
اضراب اضراب
تقارير
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أعلن الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاربعاء 2-12-2020، الاضراب الشامل في الضفة احتجاجًا على قرار حكومة رام الله بصرف نصف المستحقات المالية للمعلمين.

ودعا الاتحاد أولياء الأمور إلى عدم التوجه للمدارس والوزارة والمديريات غدًا الخميس، كخطوة تحذيرية حتى يتراجع عن آلية صرف الرواتب.

وقال الاتحاد في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "ما أعلنت عنه وزارة المالية بنيتها صرف نصف المستحقات غدًا الخميس بالإضافة إلى راتب كامل مرفوض جملة وتفصيلا وما هو الا تراجع عن كل الاتفاقيات بين اتحاد المعلمين والحكومة".

وأضافت: "إن هذا الاعلان لا مبرر له تحديدًا بعد استلام كافة اموال المقاصة وبدلًا من تقدير الموظفين الذين صبروا اشهر على الجوع والحرمان ووقوفهم مع حكومتهم وقيادتهم في تلك الازمة ويتم معاقبتهم بهذه الطريقة وتركهم يواجهون البنوك وشركات القطاع الخاص الذين سيعملون على استرداد ديونهم المتراكمة على الموظفين بسبب الازمة ولذلك كل الاموال المحولة من وزارة المالية لن تكفي لتسديد البنوك والقطاع الخاص والشبكات والديون بمختلف أنواعها، وسيدخل المعلم بأزمة جديدة لترتيب أولوياته".

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