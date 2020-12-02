تردد قناة العراقية التربوية الجديد 2021 على نايل سات - الفيديوهات التعليمية العراقية

تردد قناة العراقية التربوية الجديد 2020، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم التردد قناة العراقية بعد أن تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العراقية عن توافر الفيديوهات التعليمية من خلال القناة التعليمية التابعة لها قناة العراقية التربوية زاد البحث من خلال الطلاب حول التردد الخاص بها ليتمكنوا من مشاهدة كل ما تقوم بتقديمه من خلال عرض المنهج التعليمي لمختلف المراحل الدراسية بطريقة سهلة وبسيطة لمختلف الطلاب تجعل الطلاب يقوموا باستيعاب تلك المعلومات الدراسية التي تخص المواد الدراسية المقررة عليهم، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم التردد الخاص بالقناة التعليمية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة العراقية التربوية 2020

لقد بدأت قناة العراقية التربوية في بث اولي برامجها منذ عام 2003م في شهر مايو والهدف الاساسي منها هو القيام بمساعدة الطلاب في تحصيل المعلومات الدراسية المختلفة ومع بدء انتشار فيروس كورونا تم التفكير في اللجوء الي تلك القناة التعليمية من أجل أن يتم توصيل المعلومات الدراسية الي الطلاب من دون الذهاب الي المدارس، ومنذ عام 2012 تم السماح للقناة بعرض فيديوهات من خلا ل موقع اليوتيوب ولذلك بدء الطلاب في متابعتها من أجل التوصل الي تلك الشروح التعليمية البسيطة لمختلف المواد الدراسية، ومن ثم ومع انتشار الفيروس بدء الاستعانة بتلك القناة من أجل أن تصبح تلك المنصة التعليمية التي يتم اللجوء اليها في ظل تكملة مسيرة التعليم عن بعد.

تردد قناة العراقية التربوية 2020

يمكنك أن تقوم بمتابعة تلك الفيديوهات التي تقوم بتقديمها قناة العراقية التربوية على التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

تردد قناة العراقية التربوية 2020 على قم نايل سات

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12563 ومعدل الاستقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6 بجودة SD.