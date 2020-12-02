ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تعليمات مهمة حول استلام المنحة القطرية غدا الخميس

  • فلسطين اليوم - المنحة القطرية
  • 16:57 - 02 ديسمبر 2020
المنحة القطرية المنحة القطرية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة اليوم الاربعاء تعليمات مهمة لصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة

وأوضحت أن التعليمات المهمة تتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية وتتمثل في التالي:

الصرف للمستفيد شخصياً

التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف.

إحضار قلم شخصي للتوقيع

ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف غداً.

على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف  (طابور الانتظار خارج المكان)

يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

الأكثر مشاهدة

متعلقات