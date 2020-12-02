تعليمات مهمة حول استلام المنحة القطرية غدا الخميس

أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة اليوم الاربعاء تعليمات مهمة لصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة

وأوضحت أن التعليمات المهمة تتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية وتتمثل في التالي:

الصرف للمستفيد شخصياً

التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف.

إحضار قلم شخصي للتوقيع

ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف غداً.

على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)

يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.