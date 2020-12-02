يبحث المتابعون للشاشة الصغيرة على تردد قناة توم وجيري شهر ديسمبر 2020 Tom & Jerry لمتابعة أفضل البرامج والأفلام الكرتونية.

ويتصدر تردد توم جيري منصات البحث لا سيما أن القناة تبث فيديوهات مسلية وترفيهية تجذب الأطفال ويقتضون وقتاً طويلاً في متابعة برامجها.

تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry على النايل سات 2020 أحد القنوات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات لأنها تجمع بين تعليم القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال وتقدم إليهم التسلية والاستمتاع في أبهى صورها.

وتقدم قناة توم وجيري 2021 Tom & Jerry ، الكثير من الأفلام الكرتونية الشيقة، فهي من القنوات ذات الجماهيرية الكبيرة، ويمكنكم متابعة ومشاهدة قناة توم وجيري عبر قمر الناسل سات من خلال الترددات التالية:

قناة توم وجيري 2021 Tom & Jerry

تم إنشاء قناة توم وجيري منذ عام واحد تقريباً، ولكنها حظيت على إعجاب ملايين من المتابعين من كافة الدول، حيث أنها تهتم من خلال برامجها وأفلامها بإشباع رغبات الأطفال من تسلية ومرح وشغل وقت فراغهم، ويذكر أنه اسم القناة على الأقمار الصناعية المختلفة هو” بيبي كيدز” ولكن أطلق عليها مُحبيها قناة توم وجيري لكثرة عرضها للكرتون الشيق والمميز القط والفأر.

تردد قناة توم وجيري نايل سات

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري لتُمتع أطفالك بها وبكل ما هو مُفيد وجديد عبر شاشتها من خلال البيانات التالية:

تردد قناة توم وجيري: 11354.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ:3\5.