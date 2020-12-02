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رام الله :وفد من الجهاد يزور المحرر "الأخرس" لتهنئته بالحرية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:24 - 02 ديسمبر 2020
وفد من الجهاد الإسلامي في مدينة رام الله يزور الأسير المحرر ماهر الأخرس وفد من الجهاد الإسلامي في مدينة رام الله يزور الأسير المحرر ماهر الأخرس
تقارير
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قام وفد من قادة وكوادر وأسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رام الله، أول أمس زيارة بيت الأسير المحرر ماهر الأخرس في بلدته سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، لتهنئته بالسلامة والانتصار والحرية.

وبارك الوفد انتصار الأخرس على السجان بعد خوضه إضرابا عن الطعام لأكثر من مائة يوم على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

واعتبر الوفد، هذا الانتصار انتصارا للشعب الفلسطيني، كما وأبرق التهنئة لكل أحرار هذا الشعب، شاكرا كل من سانده ووقفه إبان الإضراب والانتصار، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في دعم قضية الأسرى بكل الوسائل.

وكان في استقبال الوفد، الأسير المنتصر ماهر الأخرس و قادة وكوادر وأسرى محررين من الحركة من مدينة جنين ومخيمها وقراها، ورحب القيادي في حركة  الجهاد الشيخ خضر عدنان نيابة عن الأخرس والحضور بالوفد الزائر، مشيرا، إن هذه الزيارات ترفع من معنويات أسرانا البواسل، وأنهم يدركون جيدا أن عملهم المقاوم أنه مبارك ولم يذهب هباءا منثورا.

وأشار عدنان، على أهمية هذه الزيارات لأسرانا البواسل المحررين، وزيارة عائلات الأسرى القابعين خلف جدران السجان، وأكد على أن انتصار الأسرى المضربين عن الطعام، تؤكد على الحرية تنتظر كل أسير، وأن مصيرهم التحرر.

ورحب الأسير المحرر والمنتصر الأخرس، بالوفد، شاكرا كل من سانده ووقف معه ومن زاره وتواصل معه.

وبين الأخرس، أن الأسرى لا يضربون عن الطعام حبا بالإضراب، أو لبناء مجدا خاصة بهم، وإنما لمواجهة عنجهية هذا الاحتلال، الذي لا يفهم سوى منطق القوة والتحدي، لذلك يأتي الإضراب طلبا للحرية والتخلص من ظلم الاعتقال الإداري.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 26/11/2020، عن الأسير الأخرس، بعد أن حقق انتصاره إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لأكثر من مئة يوم على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

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