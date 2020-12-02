تعين وزير جديد لوزارة الداخلية في الاردن

أصدر الملك الاردني عبد الله الثاني مساء اليوم الأربعاء 2-12-2020 مرسوما بتعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق الحلالمة المستقيل على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وجاء ذلك وفق مرسوم ملكي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقب نحو 3 أسابيع على استقالة وزير الداخلية السابق.

وأفاد المرسوم: "نحن عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيرا للداخلية".