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الاتفاق على قانون حل الكنيست الاسرائيلي بالاجماع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:36 - 02 ديسمبر 2020
الكنيست الكنيست
تقارير
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ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الكنيست الإسرائيلي صوت بالإجماع لصالح قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى.

وأشارت الى ان 61 عضوًا في الكنيست أيدوا حل الكنيست مقابل 54 رفضوا القانون.

يذكر أن رئيس حزب ازرق أبيض بيني غانتس أكد أمس الثلاثاء أن حزب المعارضة سيقوم بالتصويت على قانون حل الكنيست من أجل التوجه لانتخابات رابعة في اسرائيل.

وأوضح غانتس أن السبب في حل الكنيست هو تعنت رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من اصدار قانون لتحديد ميزانية "دولة الكيان" للعام الجديد.

ولفت غانتس إلى أن نتنياهو يحاول شخصنة الانجازات التي حققتها "اسرائيل" لشخصه فقط بينما ترك جهود وزراء الاحتلال والتحركات الدبلوماسية التي حققت الانجازات على المستوى السياسي لـ"إسرائيل" على حد قوله.

 

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