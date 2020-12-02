محدث رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديدة للأسر الفقيرة 11 نوفمبر 2020

نشرت وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة ، اليوم الأربعاء 2-12-2020 ، رابط فحص المنحة القطرية الجديد شهر 11 نوفمبر 2020 ، عبر موقعها الالكتروني الرسمي ، وسيستفيد من المنحة القطرية قرابة 100 ألف عائلة غزية بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة .

وأكد الوزارة، أن عملية تسليم مساعدات المنحة القطرية ستبدأ يوم غد الخميس في جميع فروع البريد بمحافظات غزة الخمس .

ونوهت إلى المستفيدين من المنحة القطرية إلى ضرورة احضار بطاقة الهوية عند استلام 11 دولار من فروع البريد .

وأشار إلى أن عملية توزيع المنحة القطرية ستكون وفي ضوابط وإجراءات السلامة والواقية من مرض فيروس كورونا .

وطالبت وزارة الاتصالات من مستلمين المنحة القطرية 100 دولار بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، وذلك حفاظًا على صحتهم ومنعهم من الإصابة .

وتوزع مساعدات المنحة القطرية الجديدة على الاسر الفقيرة تحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية .

وفي هذه المقالة الرائعة التي خصصها موقع فلسطين اليوم في مساعدة المستفيدين من المنحة القطرية نوفمبر 2020 ، من معرفة أسماءهم في هذه الدفعة الجديدة ، ويقدر عددهم 100 ألف عائلة فقيرة .

إليك رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد للأسر الفقيرة شهر 11 نوفمبر 2020 :

لمعرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية (اضغط هنا ).

وتصرف دولة قطر أموال المنحة القطرية لأهالي سكان قطاع غزة منذ عام 2018 ، مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي غزة ، في إطار التفاهمات التي نفذت بين المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلية برعاية أممية مصرية قطرية، بهدف تخفيف معاناة السكان وتقديم التسهيلات الاقتصادية لهم ، وبناء المشاريع والبنية التحتية .

ومنذ أكثر 14 عامًا يواصل جيش الاحتلال فرض حصاره المقيت على ما يقارب مليوني مواطن في غزة ، ما سبب بانهيار المنظومة الاقتصادية علاوة عن سوء الأحوال المعيشية والاجتماعية الناجمة عن الحصار .

وتسبب هذا الحصار الاسرائيلي في ارتفاع معدلات البطالة والفقر لأكثر من النصف بين السكان في غزة ، فيما تعجز حكومة غزة من الخروج من الضائقة المعيشية والمالية للسكان بسبب الأعباء الكبيرة.

قيمة المساعدات لـ المنحة القطرية نوفمبر 2020 :

وتهدف مساعدات المنحة القطرية التي تتراوح 30 مليون دولار كل دفعة ، وفق اللجنة الإعمار القطرية ، إلى تخفيف المعاناة عن الأهالي الفقيرة ، وجاءت جائحة كورونا زادت من الأعباء الثقيلة عليهم هم في غنى عنها .