اشكنازي يبدي رغبته بزيارة المنامة قريبا لهذا السبب

أبدى وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي اليوم الأربعاء 2-12-2020 أنه ينوي زيارة العاصمة البحرينية، المنامة قريبا، لافتتاح سفارة "دولة الاحتلال الاسرائيلي" هناك.

وقال اشكنازي في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني: ""أنوي زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".

وأضاف "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي تشهد صراعات عديدة".

فيما رحّب وزير الصناعة البحريني، برغبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي اشكنازي المرتقبة للمنامة قائلًا: "نتطلع لاستقبالك والمستوطنين الاسرائيليين، في البحرين".

وأضاف "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".