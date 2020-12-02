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مالية رام الله: راتب كامل غدًا الخميس وصرف 50% من المستحقات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:23 - 02 ديسمبر 2020
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تقارير
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أكدت وزارة المالية برام الله، اليوم الأربعاء، إنه سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020

وقالت المالية في تصريح بيان صحفي، إنه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأضافت أنه ستواصل التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت، أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

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