رسميًا رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر 2020 في فروع البريد

رسميًا رابط المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 ، اليوم الأربعاء الموافق 2 – 12 – 2020 ، ومن المقرر أن تنشر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة رابط المنحة القطرية اليوم ، لاسيما بعد أن أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برئاسة السفير محمد العمادي عن موعد صرفها الحميس 3 ديسمبر الحالي .

ويترقب مئات الآلاف من المستفيدين صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 ، ونشر الرابط الذي من خلاله تتمكن الأسر الفقيرة من معرفة أسماءهم في استلام الـ 100 دولار .

وفي هذه المقالة الرائعة التي خصصها موقع فلسطين اليوم في مساعدة المستفيدين من المنحة القطرية نوفمبر 2020 ، من معرفة أسماءهم في هذه الدفعة الجديدة ، ويقدر عددهم 100 ألف عائلة فقيرة .

وتصرف دولة قطر أموال المنحة القطرية لأهالي سكان قطاع غزة منذ عام 2018 ، مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي غزة ، في إطار التفاهمات التي نفذت بين المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلية برعاية أممية مصرية قطرية، بهدف تخفيف معاناة السكان وتقديم التسهيلات الاقتصادية لهم ، وبناء المشاريع والبنية التحتية .

رابط فحص المنحة القطرية 11 نوفمبر 2020 :

وحال نشرت وزارة الاتصالات والمعلومات رابط فحص المنحة القطرية 11- 2020 ، سنوفره لحضراتكم هنا .

ومنذ أكثر 14 عامًا يواصل جيش الاحتلال فرض حصاره المقيت على ما يقارب مليوني مواطن في غزة ، ما سبب بانهيار المنظومة الاقتصادية علاوة عن سوء الأحوال المعيشية والاجتماعية الناجمة عن الحصار .

وتسبب هذا الحصار الاسرائيلي في ارتفاع معدلات البطالة والفقر لأكثر من النصف بين السكان في غزة ، فيما تعجز حكومة غزة من الخروج من الضائقة المعيشية والمالية للسكان بسبب الأعباء الكبيرة.

قيمة المساعدات لـ المنحة القطرية نوفمبر 2020 :

وتهدف مساعدات المنحة القطرية التي تتراوح 30 مليون دولار كل دفعة ، وفق اللجنة الإعمار القطرية ، إلى تخفيف المعاناة عن الأهالي الفقيرة ، وجاءت جائحة كورونا زادت من الأعباء الثقيلة عليهم هم في غنى عنها .

وستوزع اللجنة القطرية مساعدات المنحة القطرية الجديدة الـ 100 دولار على الأسر في جميع فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس ، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية .

وتخضع عمليات توزيع أموال المنحة القطرية إلى إجراءات السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا .