يراقب الكثير من الغزيين موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 2020 والمقرر صرف المنحة يوم غدًا الخميس.

ومن المتوقع ان يتم تفعيل الرابط مساء اليوم الاربعاء بعدما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ان عملية الصرف ستبدأ يوم الخميس 3-12-2020

يذكر أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن يوم الاثنين الماضي عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكّد العمادي، على أنّ اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 3-12-2020م

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

وأضاف أنّ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

يُشار إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر اضغط هنا