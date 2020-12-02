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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بعد اعلان الامارات شراء جزء من أسهم نادي إسرائيلي

مركز حقوقي يطالب باتخاذ موقف واضح من خطاب الكراهية "الإسرائيلي" ضد العرب

  • فلسطين اليوم
  • 11:29 - 02 ديسمبر 2020
فريق بيتار الاسرائيلي فريق بيتار الاسرائيلي
تقارير
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أدان مركز الانسان للديمقراطية والحقوق الأعمال العنصرية التي أقدم عليها مشجعو فريق "بيتار" "الإسرائيلي" بالقدس خلال هذا الأسبوع والتي نشروا من خلالها كتابات مسيئة للنبي محمد "ص" والعرب ودولة الإمارات على جدران النادي في أعقاب اعلان أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الإمارات عن نيته في شراء 49% من أسهم النادي .

بحسب ما جاء في الملحق الرياضي لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الكتابات تضمنت عبارات بالإنجليزية من قبيل "لن تستطيعوا شراءنا"، وأخرى بالعبرية "الموت للعرب"، وعبارات مسيئة للإمارات والنبي محمد.

وبين المركز ان ما أقدم عليه مشجعو الفريق المذكور يعكس الطبيعة العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والثقافة العدوانية والعنصرية السائدة التي يتم تعبئة أبنائهم ضد العرب والمسلمين، وهو ما يؤدي الى تقويض السلم والأمن الأهلي والدولي في المنطقة، وينشر العداوة بين شعوب المنطقة، ويندرج ضمن خطاب الكراهية وأعمال التحريض والعنف المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي.

وأشار المركز ان هذه الشعارات والأعمال العنصرية تتطلب من دولة الامارات العربية المتحدة وكافة دول المنطقة اتخاذ موقف واضح وصريح من خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد العرب والدول العربية، ومراجعة سياسات التطبيع والانفتاح على دولة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القيم والممارسات العنصرية والعدوانية ضد شعوب المنطقة.

وطالبت الدول العربية بالتراجع عن الاندفاع نحو التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن ذلك لا ينسجم مع الطبيعة العنصرية والعدوانية لسلطات الاحتلال، ويضر بأمن ومصالح الدول العربية.

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