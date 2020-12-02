الشيخ : الاحتلال يحول كافة أموال المقاصة والبالغة 3 مليار و768 مليون دولار

أعلن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأربعاء 2/12/2020، أن "الحكومة الاسرائيلية" حوّلت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ على حسابه على تويتر:"إن المبلغ الذي تم تحويله بالغ ثلاثة مليارات و٧٦٨ مليون شيكل، دون أي خصم من اموال المقاصة ."

وكان "الكابينت" الاسرائيلي، وافق مساء الأحد الماضي على تحويل 2,5 مليار شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم 600 مليون شيكل بدل رواتب الشهداء والأسرى.

وقالت مصادر "اسرائيلية"أان الكابينت سيحول الأموال بعد خصم 600 مليون شيكل، وذلك كتعويض عن رواتب الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال الفترة الماضية.

وبهذا يتم تحويل أموال المقاصة بعد انقطاع ستة أشهر بسبب رفض السلطة استلام الأموال بعدما أعلنت قرارها بقطع علاقتها مع "اسرائيل"، والذي تراجعت عنه ،مؤخرًا.