مدير التعليم بالاونروا: اجتماع اليوم للنظر في امكانية عودة الطلاب للتعليم الوجاهي

أكد فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن الدائرة ستعقد اليوم الأربعاء 2/12/2020، اجتماعاً مع إدارة الوكالة لتقييم أمور المدارس والنظر في امكانية عودة الطلاب للتعليم الوجاهي، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه بعد أكثر من شهر عن التعليم عن بعد لكل المراحل وبعد التعليم المدمج في المرحلة الإعدادية فظهر هناك مشكلات وصعوبات.

وشدد أبو عاذرة، على أن هذه المشكلات والصعوبات تجعل برنامج التعليم يتردد في فتح التعليم المدمج والوجاهي للمرحلة الابتدائية.

ولفت أبو عاذرة إلى أن إعلان مناطق كبيرة في قطاع غزة مناطق حمراء جعلت الأونروا تعتمد على التعليم عن بعد لعدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية.

ولكن أبو عاذرة لم يخف تردد الدوائر الصحية في إعطاء الضوء الأخضر لبدء المدارس نظراً للوضع الصحي الخطير في قطاع غزة.

وحول تقييم الطلبة، أوضح أبو عاذرة أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقييم للطلبة عن الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أنه تم إعداد اختبارات للصفوف الإعدادية وسيتوقف تنفيذها على الوضع الصحي.

وأشاد بدور المعلمين قائلاً:"️المعلمون يواصلون رسالتهم رغم أن هناك عدد من المعلمين اضطروا للعمل من منازلهم فضلاً عن تعرض بعضهم لمضاعفات صحية."

وأكد أن عملية التعليم عن بعد مستمرة وبدأنا بتوزيع المواد للتعلم الذاتي للشهر الثاني وتم طباعة مواد الشهرين الثالث والرابع.