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133 حالة خطيرة

قطاع غزة يسجل 7 حالات وفاة و( 735) إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم
  • 10:30 - 02 ديسمبر 2020
مرضى كورونا في قطاع غزة مرضى كورونا في قطاع غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 7 مواطنين بالإضافة لإصابة (735) آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزرة في موجزها اليومي، أنها أجرت 2678 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت ( 735 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات 118 حالة وفاة، ، وتعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 22196 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، واجمالي المتعافين 12078 حالة .

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.

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