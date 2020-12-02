حقيقة إغلاق مدارس الضفة بشكل كامل وإصابة 100 طالب بكورونا !

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم د. صادق الخضور أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور تعميم لمدراء المدارس بإغلاق المدارس بعد تاريخ 15/12/2020، غير صحيح ولم يصدر مثل هذا التعميم من قبل الوزارة.

وقال الخضور خلال تصريحات اذاعية اليوم، إن المدارس منتظمة في الدوام وفق الخطة المقررة لها.

وحول تصريح وزيرة الصحة اليوم، الذي قالت فيه إننا على أعتاب موجة شرسة من فيروس كورونا، وأن قرار إغلاق المدارس مطروح بين وزارتي التربية والصحة، قال الخضور لا يوجد لدي ما أضيفه على تصريح الوزيرة.

ونفى الخضور ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابة 100 طالب في إحدى مدارس البيرة بفيروس كورونا، مشيراً الى إصابة 6 طلبة فقط بالفيروس