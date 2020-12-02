سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 2/11/2020

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، بعد نفي الخرطوم تعويم العملة المحلية.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 266 جنيها مقابل 268 جنيها أمس.

وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.33 جنيه للبيع.

ونفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وجود أي نية لتعويم سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف " السعر الجديد للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة"

وأكد أن بلاده تعمل على دعم قطاعات الإنتاج والصحة والتعليم وكافة البنى التحتية والأساسية، واستعادة انتعاش القطاع الزراعي.

وكانت الحكومة السودانية نفسها قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن اعتزامها اتخاذ عدة إجراءات طوارئ من بينها تحرير سعر الصرف تدريجيا.

وقال حمدوك آنذاك إن الحكومة السودانية وافقت على رفع الدعم عن المحروقات والبدء في توحيد سعر صرف العملة.

وكانت الإجراءات الحكومية تقول إن الغرض هو "تعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي".

ويعاني السودان من وجود سعرين للعملات الأجنبية، أحدهما منخفض في البنك المركزي (مع عدم توفر العملة)، والآخر مرتفع جدا في السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو في بنك السودان المركزي عند 65.83 جنيه للشراء و66.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي 73.35 جنيه للشراء و73.72 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وفي البنك المركزي السوداني أيضا، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، 14.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي إلى 179.09 جنيه للشراء و179.99 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل سعر الريال السعودي 71.1 جنيه،بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 73جنيها، واستقر الدينار الكويتي عند 690 جنيها.