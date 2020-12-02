توضيح من شركة الباصات بشأن حادث بيت لحم

أكدت شركة الخطوط الموحدة- وهي شركة فلسطينية اليوم الاربعاء 2/12/2020 ، ان الحادث الذي جرى في بيت لحم كان بسبب خطأ فني حصل في الحافلة.

وقالت الشركة خلال بيان لها ان سائق الحافلة "فلسطيني من القدس" وسلم نفسه ويؤكد أن ما جرى بسبب خلل فني.

وكان حادث سير مورع وقع صباح اليوم الأربعاء 2/12/2020، أدى إلى وفاة اثنين فيما أصيب خمسة آخرون قرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن سائقاً كان يستقل حافلة دهس عشرات العمال الفلسطينيين، مما أدى لوفاة عاملين وإصابة آخرين.

وبخصوص الإصابات، ذكرت مصادر محلية، أن 5 إصابات بينها خطيرة ومتوسطة تم نقلها إلى مستشفى "هداسا عين كارم" و"تشعاري زيدك" بالقدس وإصابة سادسة طفيفة نقلها الهلال الاحمر إلى مستشفيات بيت لحم.

وأفادت المصادر، أن سائق المركبة قام بتسليم نفسه إلى الشرطة الاحتلال وهو عربي الجنسية يسكن في القدس.

فيما أشارت المصادر إلى أن وفاة مواطنين هما المواطن جعفر عمر عبيات شتيوي ( 30 عام)، بالإضافة للشاب زياد علي حسين أبو فريحة عليان البالغ من العمر (29 عاماً).

وفي تفاصيل الحادث، فقد أكدت الروايات أن السائق أصيب بارتباك بالقرب من حاجز بيت لحم، ولم يتمكن من إيقاف الفرامل، الأمر الذي جعله لا يسيطر على الحافلة التي كان يستقلها.