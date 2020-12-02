هبوط تاريخي للدولار وارتفاع كبير للذهب عالمياً

بعد ان سجل الدولار الامريكي انخفاضاً تاريخياً بالأمس، وتراجع مؤشره أمام العملات الاخرى الى 91.27 نقطة ، شهدت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا حادا خلال التعاملات.

ارتفاع الذهب أدى فيه تراجع الدولار بشدة وإلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 38 دولارا أي بنسبة 2.1% إلى 1818.90دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل ليسجل أكبر ارتفاع يومي له منذ حوالي 4 أسابيع.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 1.497 دولار أي بنسبة 6.6% إلى 24.090 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0470 دولار إلى 4850ر3 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الثلاثاء تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 57.5 نقطة مقابل 59.3 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 58 نقطة فقط.

قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.