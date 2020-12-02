سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 2/12/2020

يهتم المواطنون في الوطن العربي عامة وفي سوريا خاصة بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وباقي اسعار العملات ، حيث يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا استقراراً اليوم الاربعاء 2/12/2020 في السوق السوداء .

الدولار في السوق السوداء انخفض عن الامس بمقدار 80 دولاراً حيث بلغ نحو 2610 ليرة للشراء و2630 ليرة للبيع، وسجلت بالأمس نحو 2690 ليرة للشراء و2720 ليرة للبيع.

الاقتصاد السوري يمر بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة ، وسط تراجع العجز التجاري في سورية بنسبة 11% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى نحو 461 مليون دولار.

اليورو

سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 3122 ليرة للشراء، و3151 ليرة للبيع، بينما سجل الإسترليني نحو 3472 ليرة للشراء، و3509 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار شهد استقراراً منذ يومين سعر اليومين الماضيين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد انخفاضاً اليوم الاربعاء 2/11/2020

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب : شراء 164 – بيع 165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة الحسكة شراء 164 مبيع 165.5 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حلب شراء165 مبيع 166ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس شراء 164.5 مبيع 166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 164-166 ليرة سورية..

-وصل سعر الدولار في منبج 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس. 16-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 164-165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 160-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 164-166 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 2/11/2020

*سعر الدولار في سوريا: بيع 2740 شراء2770

*سعر اليورو في سوريا: بيع 3246 شراء3287

*سعر الليرة التركية : بيع 354 شراء360

*سعر الدينار الأردني: بيع3870 شراء:3921

*سعر الريال القطري :بيع: 750 شراء 761

*سعر الريال السعودي : بيع728 شراء739

*سعر الجنية المصري : بيع 174 شراء178

*سعر الدينار الكويتي : بيع 8941 شراء 9064

*سعر الدرهم الإماراتي : بيع 743 شراء 754