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إنتر ميلان يبقي حظوظ  الريال في الأبطال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:21 - 02 ديسمبر 2020
انتر ميلان انتر ميلان
تقارير
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ابقي فريق انتر ميلان الإيطالي حظوظ فريق نادي ريال مدريد بالتأهل لدور لـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا قائمة بعد فوزه على بروسيا مونشنغلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة ما قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات. ليرفع رصيده لـ5 نقاط محفوفه  بآمال الصعود لدور القادم.

وسقط  ريال مدريد في مباراته الليلة امام شاختار الاوكراني بثنائية نظيفة، جعلت من فرص صعوده مستحيلة، الا ان فوز انتر ميلان جدد الفرص بالصعود.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بالمباراة القادمة امام متصدر المجموعة بروسيا مونشنغلادباخ، في مقابل هزيمة شاختارالاوكراني امام إنترميلان الايطالي، ليصعد لدور القادم من بطولة ابطال اوروبا

 

 

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