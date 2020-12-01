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اسرائيل تعلن دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:44 - 01 ديسمبر 2020
كورونا في اسرائيل كورونا في اسرائيل
تقارير
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قالت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون إلروع ، مساء اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل تشهد بداية الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

و كانت وزارة الصحة  الاسرائيلية اعلنت تسجيل 12 حالة وفاة و1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، ارتفع مجمل عدد إصابات الكورونا إلى 337961 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2877 وفاة.

وأوضح البيان أن من مجمل الإصابات هناك 264 مريضا وصفت حالتهم بالخطيرة بينهم 84 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أورد البيان أن عدد الإصابات النشطة حاليا 10707 مصابا بعد استبعاد حالات التعافي والوفاة.

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