سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار و العلملات الاجنبية اليوم الاربعاء 2/12/2020

استقر سعر صرف الدولار الامريكي في تعاملات اليوم الاربعاء 2/12/2020 أمام الليرة السورية في السوق السوداء، حيث جاء سعر صرف الدولار 2610 ليرات للشراء و2630 للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية السورية ، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الأربع "دمشق، حلب، وإدلب، منيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

و في البنوك السورية، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند نحو 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

ويعيش الاقتصاد السوري أزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

كما تتابع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر صف الليرة السورية مقابل العملات المختلفة بشكل يومي، حيث ترصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل بعض العملات، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو والإسترليني

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية 3126 ليرة للشراء، و3155 ليرة للبيع.

بينما سجل الإسترليني 3481 ليرة للشراء، و 3518 ليرة للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية 694 ليرة للشراء، و702 ليرة للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 708 ليرات للشراء و717 ليرة للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 8531 ليرة للشراء، و8621 ليرة للبيع.