تناول الكركم بشكل خاطئ له آثار جانبية

الكركم.. على الرغم من فواده الكثيرة للجسم و البشرة، الا أنه له آثار جانبية عندما لا يستخدم بشكل صحيح، حيث أن التأثير الأساسي للكركم على الجسم هو أنه يقلل الالتهاب المرتبط بالعديد من الحالات الصحية.

والجدير بالذكر أن الكركم آمن لمعظم الناس عند تناوله بالكميات المطلوبة الموجودة في الطعام، و لكنه يمكن أن يكون للكركم آثار جانبية عند تناوله بجرعات كبيرة ، حيث تحتوي بعض المكملات الغذائية من الكركم على ما يصل إلى 500 ملليجرام من خلاصة الكركم ، وتوصي ملصقاتها بأخذ أربع كبسولات يوميا فقط .

أما عند استخدام الكركم موضعياً، فلا توجد آثار جانبية لاستخدام الكركم على الوجه، حيث أن الأثر الجانبي الأكثر شيوعا للكركم هو تكوين بقع صفراء على الجلد، والذي يتلاشى عادة بعد بضعة أيام.

• فيما يلي الآثار الجانبية لتناول الكركم:

1- قد يسبب الغثيان والاسهال:

يميل الكركمين، وهو المركب النشط الموجود في الكركم، إلى التسبب في اضطراب الجهاز الهضمي، مما يسبب الإسهال والغثيان مع الاستهلاك الزائد.

2- نقص الحديد:

إن الاستهلاك الزائد للكركم قد يمنع امتصاص الحديد في الجسم. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد الحرص على عدم إضافة الكثير من الكركم في وجباتهم اليومية، حيث يمكنه أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

3- انخفاض ضغط الدم:

في حين أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر أمراً سيئاً للصحة العامة، فإن انخفاض ضغط الدم يمثل مشكلة أيضاً. وقد ثبت أن الكركم يتسبب في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى له. لذلك، يجب أن يتم استهلاك الكركم حسب التوصية.