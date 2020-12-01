الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

تتوقع الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وبارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

أما غداً الاربعاء، فتوقعت الارصاد أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، و كون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، كما كون هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق.

و يوم الخميس المقبل، فيكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا. و الله تعالى اعلى و اعلم