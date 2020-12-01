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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس المقبل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:37 - 01 ديسمبر 2020
الطقس الطقس
تقارير
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تتوقع الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وبارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة .

أما غداً الاربعاء، فتوقعت الارصاد أن يطرأ انخفاض  طفيف على درجات الحرارة، و كون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، كما كون هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق.

و يوم الخميس المقبل، فيكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا. و الله تعالى اعلى و اعلم

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