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ديوان الموظفين يعلن عن وظائف شاغرة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:22 - 01 ديسمبر 2020
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أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن وظائف موظفين وموظفات شؤون دينية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ونشر ديوان الموظفين 11 تخصصا شاغرا للوظيفة في وزارة الاوقاف وهذه التخصصات فيما يلي:

1 - الشريعة الإسلامية.

2 - أصول دين.

3 - الدعوة الإسلامية.

4 - الشريعة والقانون.

5 - الدراسات القرآنية.

6 - الدعوة الإسلامية المعاصرة.

7 - اللغة العربية والدراسات الاسلامية.

8 - الدراسات الإسلامية.

9 - الدعوة والإعلام.

10 - الدراسات الإسلامية.

 11- الدراسات الإسلامية( تأهيل دعاة ومحفظين )

التفاصيل و التسجيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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