الاحتلال يجدد قرار ابعاد اسير محرر هن القدس 6 شهور اضافية

الاحتلال يجدد إبعاد المحرر عنان نجيب عن القدس ل6 أشهر

جددت سلطات الاحتلال قرار إبعاد الأسير المحرر عنان نجيب عن مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر بحجة "تحريك فعاليات تهدد أمن المنطقة".

وأبعدت قوات الاحتلال المحرر نجيب عن القدس عدة مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها قبل 6 أشهر، حيث تم تجديد فترة الإبعاد فور انتهائها.

ويعيش المحرر نجيب منذ سنوات في مدينة القدس بمنازل مستأجرة، كان آخرها منزلا في بلدة العيزرية، التي انتقل إليها بسبب كثرة إبعاده عن المدينة.

وتعرض نجيب للاعتقال مرات عدة في سجون الاحتلال ووجهت له كثير من الاتهامات أهمها قيادة حراك شعبي شبابي ضد الاحتلال في القدس.

وسبق قرار إبعاده الأخير جولات من الاستدعاء والتحقيق، لكن مع عجز مخابرات الاحتلال تثبيت أي تهمة عليه وجدت أن أسهل الطرق لمعاقبة عنان هي الإبعاد.

ويعمل المحرر المبعد عنان نجيب في مجال الإنتاج الإعلامي، وقد تضرر مصدر رزقه من هذه المهنة بسبب قرارات الإبعاد المتكررة.

والإعلامي نجيب يبلغ من العمر 47 عاما، وولد في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء هم: شريفة وعيسى وجود.