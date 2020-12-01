وزير خارجية الاحتلال: مستقبلنا معرض للخطر والسبب نتنياهو

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، أن تأجيل اعتماد الميزانية وجعلها رهينة لاعتبارات نتنياهو الشخصية، يضر بالصحة العامة ويعرض مستقبل "إسرائيل" للخطر.

ونشر أشكنازي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن دولة الاحتلال معرضة للخطر، في حال عدم إقرار ميزانية العام 2020/2021.

وزار غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، واستمع من الطاقم الطبي والإدارة فيها إلى النتائج المباشرة والأضرار طويلة المدى التي لحقت بالنظام الصحي بسبب عدم تحويل الميزانية، قائلًا: "الطاقم الطبي المتفاني يحتاج إلى دعم سياسي وحكومي لمواصلة إنقاذ الأرواح".

وكرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوته إلى وزير الحرب ورئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، لعدم حل الكنيست ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة جديدة.

وكان غانتس هدد نتنياهو بحل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة بسبب تعنت نتنياهو من عدم اقرار الميزانية العامة.