تردد شهر ديسمبر لقناة طيور الجنة للاطفال 2020 على نايل سات و عرب سات

قناة طيور الجنة الاكثر بحثا عبر محركات البحث في فضاء الانترنت، لا سيما انها تحظى بشعبية واسعة لدى المشاهدين، خصوصاً الاطفال لما تقدمه من محتوى هادف من البرامج و الاغاني و الاناشيد التي تتداخل فيما بينها لتعليم الاطفال الكثير من المهارات، كما ان الكثير من الكبار يفضلونها عن باقي القنوات و يشاهدونها مع اطفالهم.

قناة طيور الجنة من اكثر القنوات شهرة، حيث استطاعت الحفاظ على شعبيتها بين جمهورها لانها تطور في برامجها و تحقق نسبة مشاهدات عالية، لا سيما أن المشاهدين يعرفون القائمين عليها و هم عائلة المقاديد، الذين عرف ابناؤهم فيها معتصم و وليد و جنى منذ انطلاقتها و كبروا معها و تطورت شخصياتهم بتطور هذه القناة

و من مميزات قناة طيور الجنة التي تنفرد بها عن باقي القنوات هي انها تقدم محتوى هادف من الاناشيد و البرامج و الفيديوهات، التي تجعل الطفال يشاهدونها بدون قلق ذويهم، و لها الكثير من المتابعين في العالم العربي.

واسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

ادخل تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعربسات

وهناك يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بنفسك على تلفاز، ومتابعة احلى الأصوات والفيديوهات المتنوعة، ومشاهدة القناة بجودة عالية ودقة كبيرة، وصوت نقي خالي من التشويش، من خلال الترددات المرفقة أدناه.

تردد مباشر قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع اطفالكم.