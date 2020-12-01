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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأوقاف تُعيد افتتاح 4 مساجد وتغلق مسجد واحد بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:01 - 01 ديسمبر 2020
فتح مساجد غزة فتح مساجد غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعادة افتتاح أربعة مساجد في محافظة رفح والوسطى وإغلاق مسجد في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة خلال الإيجاز اليومي مساء الثلاثاء، أنها أعادة افتتاح ثلاثة مساجد بمنطقة رفح الغربية بعد إغلاقها بسبب إصابة بعض روادها بفايروس كورونا، وهي "مسجد أبو عبيدة، ومسجد أبو ذر الغفاري ومسجد حذيفة"، بالإضافة لمسجد الدعوة بمنطقة المغازي في المحافظة الوسطى.

فيما أعلنت الوزارة، إعادة إغلاق مسجد الامام مالك بمنطقة القرارة في محافظة خانيونس، لمدة 48 ساعة اعتبارا من صلاة فجر الأربعاء 2/12/2020م، بسبب إصابة بعض رواد المسجد بفايروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء 1/12/2020، عن تسجيل 9 حالات وفاة و (815) إصابة جديدة و(132) حالة خطيرة

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