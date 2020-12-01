غانتس يتهم نتنياهو لجر "إسرائيل" لانتخابات رابعة

أكد رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تفكيك الحكومة وجر "إسرائيل" إلى انتخابات رابعة لعدم موافقته على تمرير الميزانية.

وقال غانتس: "نتنياهو حول الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وتطبيع الدول العربية مع "إسرائيل" إلى حملة انتخابية لحزبه، وقدم كل خطوة على أنها انجاز يحسب له فقط وليس لمجهود جميع الوزارات الحكومية".

وأوضح غانتس أن هدف نتنياهو من تحويل الانجاز الجمعي لـ"إسرائيل" إلى انجاز شخصي له فقط من أجل بقاءه على سدة الحكم، فيما يعيش مليون عاطل عن العمل في "إسرائيل" لم تقر الميزانية لهم حتى الآن.

ولفت رئيس حزب ازرق ابيض إلى أن حزبه سيصوت غدًا لصالح اقتراح حل الكنيست الاسرائيلي والذهاب لانتخابات رابعة في العام الجديد 2021.