الزمالك يعمق الجراح ويخسر كأس مصر من طلائع الجيش

تعرض نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء لخسارة قاسية من طلائع الجيش ضمن مباراة دور الاربعة من بطولة كأس مصر.

وخسر الزمالك المباراة 3-1 لصالح طلائع الجيش الذي تأهل بدوره لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر.

وتعد خسارة الزمالك من التأهل لنهائي كأس مصر هي البطولة الثانية التي يخسرها في غضون 4 ايام فقط من خسارته لقب دوري أبطال افريقيا على يد غريمه التقليدي النادي الاهلي.

وتقدم أحمد سمير للطلائع في الدقيقة 35 وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 45+1 للزمالك وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق

لكن طلائع الجيش سجل هدفاً ثانياً من ضربة جزاء في الدقيقة 93 عن طريق أحمد سمير كما أحرز عمرو مرعي هدف الاطمئنان في الدقيقة 113.