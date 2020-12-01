الصحة بغزة تصدر قرار بتنظيم اجراءات فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصدارها قرار بتنظيم إجراءات فحص كورونا والتعامل مع المخالطين والمشتبه بإصابتهم، وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة لحدود مضاعفات.

وبينت الوزارة في بيان مقتضب لها، أنها تبذل جهودًا استثنائية لتعزيز قدراتها ومواءمة إجراءاتها في ظل زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وأشارت إلى أنها زادت من عدد الأسرة المخصصة لحالات كوفيد 19 عمومًا وأسرة العناية خصوصًا والتي أصبحت 150 سرير وجاري زيادتها لتصبح 200 سرير عناية.

وأشارت إلى أنه يجري زيادة الطواقم الصحية المناسبة للتعامل مع حجم الإصابات بالإضافة إلى رفع قدرات المختبر المركزي لإجراء المزيد من الفحوصات اليومية.