خطوات عمل حلوى ميلك شيك اوريو سريع

خطوات عمل حلوى ميلك شيك اوريو بكل سهولة وأريحية تامة ، وفي هذه المقالة وفرنا لكم كل ما تحتاجونه من لعمل ميلك شيك اوريو ، وتعتبر الحلوى من ألذ وأطعم الحلويات حيث تتمتع بطعم لذيذ وقوي ومقاوم فضلاً عن منظرها الجميل والجذاب .

وعن طريقة عمل ميلك شيك اوريو ، فتعتبر سهلة التحضير والاعداد في المطابخ العربية ، حديثًا استطاعت الحلوى أن تجذب ملايين الأشخاص لها من دول العالم كافة وهي مناسبة لكافة الفئات العمرية وهي سهلة البلع والهضم .

وتوجد مقادير أو مكونات الحلوى في كافة المحلات التجارية والأسواق، ولقد وضحناها هنا في أسفل المقالة حتى يتسنى لكافة الأشخاص وصانعيها معرفة مكونات ميلك شيك اوريو .

وتنشرت الحلوى في كافة المطابخ في منطقتنا نظرًا لقوة طعمها المقاومة والجذاب ، ويفضل الأشخاص وحبيها تناولها في جميع الأوقات .

موقع فلسطين اليوم يحرص على بكل جدية على توفير خطوات اعداد الوجبات والمشروبات والعصائر بكافة أنواعها منها الشرقية والغربية . كما في هذا التقرير عن طريقة ميلك شيك اوريو .

وقبل البدء في معرفة مكونات وطريقة عمل ميلك شيط اوريو ، ندعوكم إلى متابعة مقالاتنا التي تتناول خطوات اعداد الوجبات والحلويات والعصائر بكافة أنواعها.

مكونات ميلك شيك اوريو :

بسكويت أوريو : 8 حبات

الآيس كريم : كوب ونصف (بنكهة الفانيليا)

حليب : 300 ميلليلترا

كريمة : ربع كوب

ابرز خطوات عمل ميلك شيك اوريو :

أولاً: وفي أول مرحلة من اعداد ميك شيك اوريو ، يترتب على الصانع أن يفتت بسكويت الأوريو إلى قطع صغيرة باليد.

ثانيًا: وبعد تلك الخطوة، اخفق الكريمة في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج كثيف، أدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.

ثالثًا: ضع الآيس كريم والحليب في وعاء الخلاط الكهربائي ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة قم بإضافة بسكويت الأوريو، ثم أعيدي خلط المكونات لتحصلي على ميلك شيك متجانس.

خامسًا وفي آخر خطوة ، قم بتوزيع الميلك شيك في أكواب ثم زيني الوجه بالكريمة المخفوقة قبل التقديم .

نتنمى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا