زكريا الاغا: حكومة اشتية تجاهلت ملف موظفي غزة كلياً

قال د. زكريا الأغا، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، " أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية يبدو أنها نحت كليا ملف الموظفين في المحافظات الجنوبية عن جدول أعمالها، ولم يعد مدار بحث إلى أجل غير مسمى حتى ولو على مستوى الحديث بشأنه".

وأضاف الأغا في تصريح نشره على صفحته في موقع "فيسبوك": "يبدو أن هذا الموضوع قد تأجل إلى ما بعد إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام بعد عمر طويل، حسب كل المصادر المعنية".

وتابع: "يبدو أيضا أن أصحاب الحقوق من الموظفين قد استسلموا للأمر الواقع، وتم تدجينهم، وذهب ريحهم، الله يعطيكم العافية ارتحتو واسترحتوا".