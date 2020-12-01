طوارئ خانيونس تعلن تسجيل 62 إصابة جديدة في المحافظة

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت اللجنة في بيان لها، أنها سجلت 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 24 إصابة في الدورة الثانية أمس الإثنين و38 إصابة في الدورة الأولى لليوم الثلاثاء.

وأضافت، أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 2062 إصابة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء 1/12/2020، عن تسجيل 9 حالات وفاة و (815) إصابة جديدة و(132) حالة خطيرة