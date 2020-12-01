في غزة: الاتفاق على تحديد سعر الدواجن في الأسواق

أعلنت نقابة مربي الدواجن بغزة، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق هام بشان تحديد سعر الدواجن للمزارع والموزع والمستهلك.

وأكد نقيب مربي الدواجن مروان الحلو، انه نقابته اتفقت مع رئيس الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والاعلاف، توفيق بكرون حول تحديد سعر الدواجن للمزارع والموزع والمستهلك.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة بغزة دعمت الاتفاق، والذي ينص على توزيع الدواجن للمواطنين بسعر 9.5 شيكل، ويتم تحميل الدواجن من المزارع بسعر 8.5 شيكل، فيما يحصل الموزع على 3 أغورات للكيلو بسعر 8.8 شيكل فقط.

وشدّد الحلو، أن الاتفاق بشان تحديد السعر مستمر حتى اشعار آخر.

واعتبره بمثابة انحاز يحقق التوازن في مصالح الأطراف، ويؤمن استقرار عادل في السوق ويضمن رقابة بيطرية واسعة على هذه السلعة الحيوية.

من جهته، شدّد بكرون، على أن الاتفاق مُلزم لكافة الأطراف، ويترتب عليه إجراءات متابعة دائمة وقرارات عقابية للمخالفين.

وقال: إن "الاتفاق يحقق التوازن بين أطراف العلاقة ويتوافق مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن والمزارع جراء الحصار والانقسام ووباء فيروس كورونا".