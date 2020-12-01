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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إغلاق بلدات سلفيت ومدرسة في طولكرم بسبب "كورونا"

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 16:48 - 01 ديسمبر 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (13) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (13)
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أعلنت محافظة سلفيت في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدات سلفيت، نظراً لارتفاع اعداد الاصابات بشكل كبير في المحافظة.

وأوضحت المحافظة، أنها قررت إغلاق البلدات التالية (بديا، الزاوية، مرده، كفرالديك، رافات)، من الساعة 4  مساء وحتى 6  صباحاً، اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي طولكرم، أعلنت مديرية التربية والتعليم، تعليق الدوام في مدرسة بنات قفين الأساسية العليا شمال المحافظة، لمدة 14 يوماً بسبب فيروس كورونا.

وقررت المحافظة إغلاق فرع بنك القاهرة عمان، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابة خمسة من العاملين بالفيروس.

 

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