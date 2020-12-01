كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحسم تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يتطلع ريال مدريد لخوض مباراة مهمة للغاية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على شاختار دونيتسك الاوكراني اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد مهدداً بالإقصاء مبكراً من بطولته المفضلة للمرة الأولى في القرن الحالي، حيث خسر في الجولة الأولى من شاختار، ثم تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية، لكن الفريق أظهر ردة فعل في الجولتين الثالثة والرابعة بتحقيق انتصارين ثمينين على إنتر ميلان.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، بينما يأتي شاختار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم إنتر ميلان في المركز الأخير بنقطتين فقط.

ولكي يحسم ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الستة عشر بشكل رسمي، فالمهمة ليست معقدة كثيراً، كل ما يحتاجه هو الفوز في مباراته اليوم على شاختار، حيث سيرفع رصيده إلى 10 نقاط، ولن يتمكن الفريق الأوكراني أو إنتر ميلان من اللحاق به في الجولة الأخيرة.

أما في حال التعادل، فلن تكون هذه النتيجة كافية لحسم التأهل بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة، لأنه في حال انهزم من مونشنجلادباخ، وحقق شاختار الانتصار على إنتر ميلان، فإنه سيتساوى بعدد النقاط مع الفريق الأوكراني، وحينها سيحصل الأخير على بطاقة التأهل لأنه يتفوق على الريال في المواجهات المباشرة بفوزه ذهاباً وتعادله إياباً.

ريال مدريد يمكنه التعادل في مباراة اليوم، ثم التعادل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، حينها سيتأهل بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج المباريات الاخرى، وحتى إن تعادل اليوم، وخسر او تعادل شاختار في الجولة الأخيرة، فسوف يكون التأهل من نصيب رجال المدرب زين الدين زيدان أيضاً حتى لو لم ينتصر بمباراته الأخيرة