جرافات الاحتلال تهدم 3 منشآت زراعية في نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث منشآت زراعية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن جرافات الاحتلال هدمت ثلاث منشآت زراعية قرب منطقة المسعودية الأثرية غرب البلدة، تحت حجج واهية.

يشار إلى أن المواقع الأثرية في الضفة تتعرض منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل الاحتلال، كما وحول الاحتلال بلدة سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بـ"الحدائق العامة الإسرائيلية"، ضمن مخطط تزوير الحقائق والسيطرة على الضفة.

اليوم، أجبرت قوات الاحتلال، المقدسي فواز عبده على هدم منزله في بلدة جبل المكبر.

وقال الناشط الاجتماعي في القدس المحتلة خالد أبو تايه ، إن عبده شرع في ساعة متأخرة من مساء أمس بهدم منزله في حي المدارس من المكبر، بعد أن طالبته بلدية الاحتلال بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مالك المنزل عبدة بأنه بنى منزله قبل أكثر من 5 سنوات، ويعيش هو واسرته المكونة من 6 أفراد في المنزل البالغة مساحته 100 متر مربع.





