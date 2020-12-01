خطوات التسجيل على رابط دخول منصة نيوتن التعليمية 2020 في العراق

إليك رابط دخول منصة نيوتن التعليمية 2020 ، حيث زادت عمليات بحث المواطنين في العراق عن رابط منصة نيوتن ، وتعتبر تلك المنصة الأفضل بين المنصات في تتبع المناهج التعليمية لاسيما بعد إلغاء التعليم الوجاهي بسبب ازمة جائحة كورونا وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على ذلك الرابط .

ويتطلب من الزائرين لرابط منصة نيوتن التعليمية في العراق ، انشاء حساب جديد لمتابعة الدروس التعليمية ، حتى يتمكن الطلبة من متابعة فصول الدراسة والمناهج التعليمية عن بعد و بتقية عالية للتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا .

مؤخرًا، أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية منصة نيوتن لمتابعة الطلبة دروسهم ومحاضراتهم التعليمية في إكمال دورات الفصل الدراسي الثاني ومناهجهم .

وحرص موقع فلسطين اليوم في هذه المقالة على توفير رابط منصة نيوتن ، لما لها منافع عدة.

وتمكن المنصة الجديد من قدرة الطلبة على المناقشة أن يخوضه مع المعلم طوال إلقاء المحاضرة على المنصة، تعويضًا للتعليم المدرسي ويتأثر بتقنيات البرمجة.

وأثبتت المنصة الرائدة قدرتها بكل كفاءة على شرح الدروس والمناهج بقدرة عالية ومدى تلائم وتكيف الطلبة معها بكل سهولة .

وما يميز منصة نيوتن أنها تمكن لكافة الطلبة التسجيل بيسر على المنصة دون الاحتياج إلى الذهاب إلى المدرسة ومغادرة منازلهم وتعرضهم لخطر الإصابة بالوباء العالمي .

كما يمكن لهم أن يناقشون دروسهم مع المدرسين بخصوص المواد المشروحة وحل المهمات وتقديمها مع عتاد الإطار اللازم المختلفة ومعرفة نتائج الاختبارات التي تم حلها عن طريق تلك المنصة ، وهي تعتبر ميزة لا يمكن أن تجدوها في منصات ثانية .

وللدخول على رابط منصة نيوتن والاستفادة من خدماتها التعليمية، يكون عبر خطوات على النحو التالي :

خطوات الدخول على منصة نيوتن :

أولاً: تسجيل الدخول رابط منصة تدريب نيوتن .

ثانيًا: اكتب بيانات التسجيل على رقمك في بريدك الإلكتروني واقبل التسجيل.

ثالثًا: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا: اختر مرحلة التدريب الخاصة بك.

خامسًا: اختر درسًا وشاهده.

وأنشأت وزارة التربية والتعليم التعليمية مع وزارة الاتصالات منصة نيوتن ، النسخة الثانية، لاستيعاب حركة التعليم .