التنمية بغزة تحدد موعد صرف شيكات الشؤون وعدد المستفيدين من القسائم الشرائية

أكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بالمحافظات الجنوبية لؤي المدهون، اليوم الثلاثاء، أن موعد صرف شيكات الاجتماعية "قريب جدًا"، موضحًا أنه تم الانتهاء من تجهيز الملفات كاملة بهذا الخصوص وملف المستفيدين جاهز عند وزارة المالية في انتظار قرار الصرف.

وبيّن المدهون، في حديث لإذاعة صوت الشعب المحلية، أنه سيكون هناك صرف لأسماء جديدة واسترجاع أسماء حُجبت مؤخرًا وهناك أسماء لا تستحق سيتم حجبها.

وقال إن "وزارة التنمية الاجتماعية في هذه اللحظة تجني ثمار اتصالاتها وجهدها مع المؤسسات الدولية ، حيث تم توفير ألاف القسائم الشرائية والآن تم توفير مساعدات 12 ألف أسرة ستستفيد لعدة أشهر".

وأضاف أنه هناك رسائل وزعت على 5131 أسرة ستستفيد من القسائم الشرائية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لمدة خمسة أشهر كمساعدات عاجلة.

وأشار المدهون، إلى أنه سيتم اعتماد 3000 أسرة جديدة ستستفيد من مساعدات القسائم الشرائية، اضافة للأسماء التي تستفيد بشكل دوري من برامج الوزارة والمؤسسات المتعاونة والشريكة والمتعاونة.

ولفت إلى أن وزاته ستوزع ألاف الطرود الغذائية الخاصة بمساعدات جائحة كورونا، وأنها تعمل بالدرجة الأولى على توفير المواد التموينية للفقراء والأشد فقرًا خاصة المحجورين والمصابين بكورونا.

وذكر المدهون، أن الوزارة ستوفر مساعدة ل 50 أسرة غير مقتدرة على دفع ايجار منازلهم، إضافة لتقديم مشاريع خاصة بترميم المنازل المتضررة من المنخفضات، ومساعدات لذوي الاعاقة وسماعات خاصة بمن يعانون من مشاكل السمع.

ونوه إلى أي مواطن يجد مشكلة لديه يتواصل مع باحثه المباشر مع ارفاق الأوراق المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت ايعاز بضرورة الاهتمام ومساعدة أخوتنا سائقي السيارات وعمال المياومة.