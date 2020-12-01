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وفد حكومي بحريني يصل "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:58 - 01 ديسمبر 2020
طائرة اسرائيلية في مطار بن غوريون.JPG طائرة اسرائيلية في مطار بن غوريون.JPG
تقارير
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وصل اليوم الثلاثاء وفد بحريني حكومي إلى "إسرائيل"، برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية" إن وزير التعاون الإقليمي "الإسرائيلي" أوفير أكونيس، كان في استقبال الوفد البحريني لدى هبوطه من سلم الطائرة، في مطار بن غوريون.

ووقّعت "إسرائيل" والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات في الثامن عشر من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن الوفد البحريني سيلتقي رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وأشارت إلى أن الوفد البحريني يضم "رؤساء المرافق الاقتصادية ومدراء شركات وبنوك في البحرين".

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