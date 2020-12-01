داخلية غزة تنشر ملخص الشرطة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، أنها الشرطة حررت 482 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، و121 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، فيما حجزت 47 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

وبيّنت أنها توقفت 90 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، كما وأغلقت 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.

وأوقفت 46 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 39 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها.

وأشار الداخلية إلى أنها أنهت 19 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.