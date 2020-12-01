كل ما يتعلق بـ المنحة القطرية الجديدة 100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2020

صرف المنحة القطرية الجديدة 11 نوفمبر 2020 ، ومن المتوقع ان تصرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الأموال على المستفيدين من الاسر الفقيرة يوم الخميس المقبل 3 ديسمبر 2020 ، في جميع فروع البريد ، بعد ترقب طال انتظاره من قبل المستلمين .

وحتى الان من صدور هذا التقرير لم يتم نشر رابط فحص المنحة القطرية 11 نوفمبر 2020 من قبل وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة عبر موقعها الرسمي ، ومن المقرر أن تنشره خلال الساعات المقبلة أي قبل يوم الخميس كأحد أدنى .

ويستفيد قرابة الـ 100 ألف مواطن جلهم من الاسر المستورة والتي تعاني من تردي الأوضاع المعيشية بفعل الحصار الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ اكثر من 14 عامًا ، هذا العائلات تستلم 100 دولار من المنحة القطرية .

وارتفعت معدلات البطالة والفقر لأكثر من النصف بين السكان في غزة ، دون التوصل إلى حل يخرجهم من تلك الازمات المقيتة .

وقبل عامين وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات غزة الخمس ، تعهدت الدوحة وبالأخص السفير القطري محمد العمادي بصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة ، في إطار التفاهمات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والتي نصت على تقديم تسهيلات وبناء مشاريع وتطوير البنية التحتية في القطاع لضمان استمرار الهدوء .

رابط فحص المنحة القطرية 11 نوفمبر 2020 :

ومن المتوقع ، أن تصرف المنحة القطرية نوفمبر 2020 الأموال في فروع البريد مع اتخاذ إجراءات السلامة الوقاية العالية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المتفشية منذ أشهر في المجتمع الغزي .

وتشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك ، من أجل إتمام عمليات التوزيع بشكل كامل .

وخلال الأسابيع الماضية قالت وسائل إعلام عبرية أن الدوحة ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة ، لكن اللجنة القطرية لم تنفي هذه الانباء .